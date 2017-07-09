Evli ve 1 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, 5 Haziran 2015 tarihinde Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonu sırasında kazayla kendini vurması sonucu şehit düştü. Şehit Bayrak'ın cenazesi memleketi Samsun'un Bafra İlçesinde toprağa verilirken, ailesi Tokat'a yerleşti. Şehidin 7 yaşındakki oğlu Berkay Bayrak'ın sünnet olması üzerine Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam otomobili, Berkay Bayrak'ın sünnet aracı oldu. Polisin ve jandarmanın eşlik ettiği konvoyu gören askerler ise Berkay'ı selamladı.

ŞEHİDİN EŞİ VE ÇOCUĞU TOKAT'A YERLEŞTİ

Uzman Çavuş Musa Bayrak'ın şehit düşmesi ardından Tokat'a ailesinin yanına yerleşen eşi Ferda Bayrak oğlu Berkay için Topçubağı Mahallesi Yurt Sokak'ta bulunan evlerinin önünde sünnet düğünü yaptı. Yapılan sünnet düğününde Tokat Valisi Ömer Toraman'ın makam otomobili ise, Berkay'ın sünnet aracı oldu.

ÇARŞI İZNİNE ÇIKAR ASKERLER BERKAY'I SELAMLADI

Sünnet aracının arka koltuğuna oturan Berkay'ın düğün konvoyuna jandarma, polis ekipleri eşliğinde Türk bayrakları donatılan davetlilerin araçların katılımlarıyla yapıldı. Gazi Osman Paşa Bulvarında yapılan konvoyu gören çarşı iznine çıkan askerler ise Berkay'ı alkışlayarak asker selamı durdu. Ayrıca yürüme engelli olan bir vatandaş tekerlekli sandalyesi ile konvoyun önünü kesti. Konvoya eskortluk yapan jandarma ekipleri araçtan inerek engelliye bayrak hediye etti.

"BERKAY BİZİM EVLADIMIZ"

Yapılan sünnet düğüne Tokat Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve vatandaşlar katıldı. Sünnet konvoyu ardından açıklama yapan Vali Ömer Toraman, "Berkay'ın hayatında çok önemli dönüm noktasında sünnet törenini gerçekleştiriyoruz. Allah ona sağlıklı uzun ömür versin. Hızlı bir şekilde büyür memleketine, milletine, ailesine, devletine faydalı birisi olacak inşallah. Çok da başarılı olacak. Biz bugün Berkay'ın bu mutlu gününde onunla beraberiz. Berkay'ın bir arzusu olmuş biz de ileride inşallah görevi ona teslim ederiz. Vali amcasının arabasıyla dolaşmak istemiş, konvoyunu yaptı arkadaşlarıyla beraber geldi. Biz onun bu mutlu gününde onunla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz hep söylüyoruz milletimizin bize emaneti. Bunlar bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için yapamayacağımız bir şey yok, hep onların yanındayız, destekçisiyiz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Onların sayesinde memleket, millet huzur içerisinde, güvenlik içerisinde. Onun için onların çocukları da bizim çocuklarımız. Berkay da bizim evladımız. Biz de onun için bu güzel gününde yanındayız. Asker amcaları, polis amcaları hep beraber eşlik ettiler Berkay'a şehir turu attılar ve buraya geldiler" dedi.

"HEP BÖYLE OLSA KEŞKE"

Berkay Bayrak ise kendi çok iyi hissettiğini belirtirken, "Bugünüm çok güzel, hep böyle olsa keşke" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada