O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

VALİLİKTEN YSK'YA FLAŞ BAŞVURU


VALİLİKTEN YSK'YA FLAŞ BAŞVURU
Tarih : 21 Eylül 2015, 17:41
Puan Ver : Valilikten Ysk'ya Flaş Başvuru(6/10)8


Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki oy sandıklarının il ve ilçe merkezlerine taşınması ve seçmenlerin buralarda oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu'na teklifte bulundu.

Valilikten YSK'ya flaş başvuru

Bitlis Valiliği, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparak, bazı köylerdeki sandıkların ilçe ve il merkezine taşınması önerisinde bulundu. Sandık güvenliği ve iradenin sandığa yansıması için bu çalışmanın yapıldığı belirtildi.








Etiketler: Valilikten  Ysk  Ya  Flaş  Başvuru    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER