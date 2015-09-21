

Bitlis Valiliği, bazı köylerdeki oy sandıklarının il ve ilçe merkezlerine taşınması ve seçmenlerin buralarda oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu'na teklifte bulundu.



Valilikten YSK'ya flaş başvuru



Bitlis Valiliği, Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaparak, bazı köylerdeki sandıkların ilçe ve il merkezine taşınması önerisinde bulundu. Sandık güvenliği ve iradenin sandığa yansıması için bu çalışmanın yapıldığı belirtildi.