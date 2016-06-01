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VALİLİK'TEN 'SİLVAN'DA PATLAMA' AÇIKLAMASI


VALİLİK'TEN 'SİLVAN'DA PATLAMA' AÇIKLAMASI
Tarih : 01 Haziran 2016, 14:33
Puan Ver : Valilik'ten 'silvan'da Patlama' Açıklaması(8/10)10


DİYARBAKIR'ın Silvan İlçesi'nde 'şiddetli patlama' haberleri üzerine valilik tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçleri tarafından bulunan bir patlayıcının, güvenli bir bölgede kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

Silvan İlçesi'nde polis ekipleri tarafından, Konak Mahallesi'ndeki boş bir binada 12 kilogramlı mutfak tüpü içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinin kontrollü bir şekilde patlatılmasının ardından bazı basın yayın organlarında 'Silvan'da şiddetli patlama' haberleri yer aldı. Diyarbakır Valiliği konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"31.05.2016 günü bazı basın yayın organlarında 'Silvan'da şiddetli patlama' başlıklarıyla haberlerin yer aldığı görülmüş ve açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimiz genelinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamlı olarak devam etmektedir. 31 Mayıs 2016 günü Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında, Konak Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan metruk bir bina içerisinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlandığı düşünülen mutfak tüpüne hazırlanmış 12 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiştir. Bahse konu el yapımı patlayıcı düzeneğini güvenli bölgeye taşıyan güvenlik güçleri kontrollü şekilde imha etmiştir."








Etiketler: Valilik  Ten    Silvan  Da  Patlama    Açıklaması    haber

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