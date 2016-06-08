O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

valilikten bomba yüklü araç açıklaması

VALİLİKTEN BOMBA YÜKLÜ ARAÇ AÇIKLAMASI

Muş Valiliği, dün Merkez Sunay Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan minibüste ele geçirilen 1 ton patlayıcı ile ilgili açıklamada bulundu.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:03
Puan Ver : Valilikten Bomba Yüklü Araç Açıklaması(8/10)5


Konu ile ilgili muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 07 Haziran 2016 tarihinde İlimiz Merkez Sunay Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir minibüs incelemeye alınmış, incelemede aracın kapalı kasa kısmında kartonların bulunduğu ve kartonların arkasına gizlenmiş bidonların olduğu görülmüştür” denildi.



Valilik açıklamasının devamında, “Emniyet birimlerince gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından detaylı inceleme amacıyla olay yerine bomba imha uzmanları intikal ettirilmiş ve uzman ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; Yaklaşık 1 ton ağırlığında 5 adet birbirine bağlanmış bidon, 2 adet büyük mutfak tüpü bomba düzeneği tespit edilmiştir. Düzenek uzman ekiplerce olay yerinde etkisiz hale getirilmiş ve araç kontrollü bir şekilde güvenli bölgeye çekilerek uzman ekip eşliğinde imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Valilikten  Bomba  Yüklü  Araç  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER