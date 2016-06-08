

Konu ile ilgili muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 07 Haziran 2016 tarihinde İlimiz Merkez Sunay Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir minibüs incelemeye alınmış, incelemede aracın kapalı kasa kısmında kartonların bulunduğu ve kartonların arkasına gizlenmiş bidonların olduğu görülmüştür” denildi.







Valilik açıklamasının devamında, “Emniyet birimlerince gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından detaylı inceleme amacıyla olay yerine bomba imha uzmanları intikal ettirilmiş ve uzman ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; Yaklaşık 1 ton ağırlığında 5 adet birbirine bağlanmış bidon, 2 adet büyük mutfak tüpü bomba düzeneği tespit edilmiştir. Düzenek uzman ekiplerce olay yerinde etkisiz hale getirilmiş ve araç kontrollü bir şekilde güvenli bölgeye çekilerek uzman ekip eşliğinde imha edilmiştir” ifadelerine yer verildi.