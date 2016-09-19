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valilik yasakladı! rize'ye girişler durduruldu

VALİLİK YASAKLADI! RİZE'YE GİRİŞLER DURDURULDU

Artvin Cerattepe'de maden çıkarılmasına ilişkin ÇED raporuna iptal davasında bugün karar bekleniyor.

Tarih : 19 Eylül 2016, 12:53
Puan Ver : Valilik Yasakladı! Rize'ye Girişler Durduruldu(5/10)3


Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe'de maden çıkarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar duruşması, bugün Rize İdare Mahkemesi'nde görülecek. Madene karşı eylemleri organize eden Yeşil Artvin Derneği'nin kentte dağıttığı bildiride, "Duruşmaya bütün halkımızı davet ediyoruz" denilerek, araç bulamayanlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı belirtildi.








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