

Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe'de maden çıkarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar duruşması, bugün Rize İdare Mahkemesi'nde görülecek. Madene karşı eylemleri organize eden Yeşil Artvin Derneği'nin kentte dağıttığı bildiride, "Duruşmaya bütün halkımızı davet ediyoruz" denilerek, araç bulamayanlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı belirtildi.