VALİLİK YASAKLADI! RİZE'YE GİRİŞLER DURDURULDU
Artvin Cerattepe'de maden çıkarılmasına ilişkin ÇED raporuna iptal davasında bugün karar bekleniyor.
Artvin'in Kafkasör Yaylası'ndaki Cerattepe'de maden çıkarılması konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada karar duruşması, bugün Rize İdare Mahkemesi'nde görülecek. Madene karşı eylemleri organize eden Yeşil Artvin Derneği'nin kentte dağıttığı bildiride, "Duruşmaya bütün halkımızı davet ediyoruz" denilerek, araç bulamayanlara ücretsiz ulaşım sağlanacağı belirtildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar