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valilik uyardı! bu telefon numarasına dikkat!

VALİLİK UYARDI! BU TELEFON NUMARASINA DİKKAT!

Ankara Valiliği, vatandaşları arayarak kendilerini “Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü” olarak tanıtan dolandırıcılara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Tarih : 27 Mart 2017, 15:47
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Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan bazı şirket ve kuruluşların telefonlarını aramak suretiyle kendilerini Ankara Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kişi ya da kişilerin, bu aramalarında 0533 318 00 59 numaralı telefonu kullandıkları, iletişim numarası olarak da 0533 055 00 59 numaralı telefonu bıraktıkları anlaşılmıştır.



 



kaynak:sabah








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