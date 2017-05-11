

Valilikten yapılan açıklamada, Kulp ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.







Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amcıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kulp ilçesine bağlı Yaylak, Alaca ve Ağaçkorur mahallelerinde bugün saat 07.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.







MUŞ'TA 21 BÖLGE'DE OPERASYON







Muş Valiliğinden, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 21 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.







Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve kullanıldıkları sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapmak üzere 'Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-2017 Operasyonu" düzenleneceği bildirildi.







kaynak:haber7