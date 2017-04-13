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VALİLİK BU SABAH DUYURDU! DEV OPERASYON GELİYOR


VALİLİK BU SABAH DUYURDU! DEV OPERASYON GELİYOR
Tarih : 13 Nisan 2017, 09:01
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Valilikten yapılan açıklamada, Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.



 



kaynak:sabah








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