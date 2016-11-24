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valilik arkasındaki taş yığını polisi alarma geçirdi

VALİLİK ARKASINDAKİ TAŞ YIĞINI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

SİVAS Valiliği binasının arkasında oluşturulan taş yığını, patlayıcı olabileceği şüphesiyle panik yarattı. Bomba imha uzmanı tarafından sinyal kesiciyle incelenen yığın altında şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Tarih : 24 Kasım 2016, 14:38
Puan Ver : Valilik Arkasındaki Taş Yığını Polisi Alarma Geçirdi(6/10)6


Sivas'ta belediyenin park için çalışma yaptığı kazılmış alandan toplandığı sanılan taşlarla Valilik binası arkasında yığıntı oluşturulduğunu görenler, durumu şüpheli bularak polise haber verdi. Kısa sürede sevk edilen polis ekipleri, sabah saatlerinde Adana Valiliği otoparkında meydana gelen bombalı terör saldırısı nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri halkı bölgeden uzaklaştırarak bomba imha uzmanının gelmesini bekledi. Gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, sinyal kesiciyle birlikte alana yaklaşarak burada incelemede bulundu. Yapılan incelemede şüpheli bir duruma rastlanmadı.



 



kaynak:milliyet








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