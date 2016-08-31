

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.