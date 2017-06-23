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VALİLİK AÇIKLADI! BÜYÜK OPERASYON BAŞLIYOR...


VALİLİK AÇIKLADI! BÜYÜK OPERASYON BAŞLIYOR...
Tarih : 23 Haziran 2017, 16:11
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Hakkari merkez ile ilçelerinde bazı alanların 15 gün  süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de faaliyet gösteren terör  örgütlerinin son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma saldırılarının  kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi.



Saldırılar neticesinde vatandaşların, ekonomik ve sosyal  faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı  kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet  yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal  güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve  milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla  bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her  türlü tedbiri almaktadır."



 



kaynakmilliyet








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