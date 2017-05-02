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VALİLİK AÇIKLADI! BİDONDAN 38 EL BOMBASI ÇIKTI


VALİLİK AÇIKLADI! BİDONDAN 38 EL BOMBASI ÇIKTI
Tarih : 02 Mayıs 2017, 12:16
Puan Ver : Valilik Açıkladı! Bidondan 38 El Bombası Çıktı(9/10)10


Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu, Tokaçlı köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette mavi jelikan bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde, PKK terör örgütüne ait 38 el bombası ele geçirildiği bildirildi.



Ele geçirilen el bombalarının Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.



 



kaynak:milliyet








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