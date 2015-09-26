VALİLİK: 6 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Hakkari'de PTT'ye ait kargo aracındaki malzemeleri gasbettikleri belirlenen teröristlerin hava operasyonunda etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 22 eylülde Çukurca karayolu Doğanlı mezrası yakınlarında PTT Kargo'ya ait aracın yolunu kesen 5 bölücü terör örgütü mensubunun, aracın içinde bulunan kargo malzemeleri gasbettikleri belirtildi.
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