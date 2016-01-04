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valiliğin hesabını hackleyip tatil ilan ettiler!

VALİLİĞİN HESABINI HACKLEYİP TATİL İLAN ETTİLER!

Kocaeli Valiliği'nin twitter hesabı hacklenerek okulların tatil edildiği tweet'i atılırken, tweet kısa sürede yayıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter hesabından açıklama yaparak, eğitime devam edileceğini, Valiliğin web sitesi ile twitter hesabına siber saldırılar yapıldığını belirtti.

Tarih : 04 Ocak 2016, 09:08
Puan Ver : Valiliğin Hesabını Hackleyip Tatil İlan Ettiler!(6/10)8


Kocaeli Valiliği'nin web sayfası ve Twitter adresi hacklendi. Kocaeli Valiliği'nin twitter hesabından, "Buzlanmalar ve oluşturabileceği tehlikeler nedeniyle 04.01.2016 Pazartesi günü Kocaeli ili genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" tweet'i atıldı. Tweet kısa sürede birçok kişi tarafından retweetlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından açıklama yaparak eğitime devam edileceğini bildirdi. Kocaeli Valisi HASAN Basri Güzeloğlu da twitter hesabından, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde yarın kar yağışı beklenmediği için Pazartesi günü tüm okullarımızda eğitim-öğretime devam edilecektir" ve "Valiliğimiz web sitesi ve twitter hesaplarına yapılan siber saldırılarla sahte tatil bildirimleri yapılmıştır. Dikkate almayınız" tweet'lerini attı.

 

Kocaeli Valiliği yazılı açıklamada bulunarak, "Kocaeli Valiliği twitter hesabı kullanılarak, sahte tweetle okulların tatil olduğu bildirilmiştir. 04.01.2016 Pazartesi günü eğitim ve öğretime devam edilecektir. Valilik olarak herhangi bir tatil kararı alınmamıştır" açıklamasında bulunuldu.

 

Bu arada, Kocaeli Valiliği'nin twitter hesabından atılan mesaja öğrenciler sevinerek, "Ya ben sizi yerim ya. Böyle güzel valilik mi olur", "En güzel vali bizim vali" gibi mesajlar atmaları gülümsetti.










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