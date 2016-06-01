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valiler kararnamesi imzalandı: 50 ilin valisi değişti

VALİLER KARARNAMESİ İMZALANDI: 50 İLİN VALİSİ DEĞİŞTİ

Valiler Kararnamesi imzalandı. Kararnameye göre, 22 vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali atandı. 26 ilin valisi de kendi aralarında yer değiştirdi.

Tarih : 01 Haziran 2016, 09:31
Puan Ver : Valiler Kararnamesi İmzalandı: 50 İlin Valisi Değişti(6/10)5


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Valiler Kararnamesiyle 22 ilin valisi merkeze alındı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararnamesine göre, Adana Valisi Mustafa Büyük, Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf Güner, Aksaray Valisi Şeref Ataklı, Antalya Valisi Muammer Türker, Amasya Valisi İbrahim Halil Çomaktekin, Artvin Valisi Kemal Cirit, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Burdur Valisi Hasan Kürklü, Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Çorum Valisi Ahmet Kara, Denizli Valisi Şükrü Kocatepe, Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Iğdır Valisi Davut Haner, Karabük Valisi Orhan Alimoğlu, Karaman Valisi Murat Koca, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, Konya Valisi Muammer Erol, Sivas Valisi Alim Barut, Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, Yozgat Valisi Abdülkadir Yazıcı merkeze alındı.








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