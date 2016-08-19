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valiler acil ankara'ya çağrıldı

VALİLER ACİL ANKARA'YA ÇAĞRILDI

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir başka terör örgütü olan PKK'nın eylemlerini yoğunlaştırması üzerine, Ankara, özel güvenlik önlemleri almaya yöneldi. İçişleri Bakanlığı, valileri, Ankara'ya çağırdı.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:34
Puan Ver : Valiler Acil Ankara'ya Çağrıldı(0/10)


Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından olağünüstü hal ilanı çerçevesinde  bir dizi önem  alındı. Siyasetin ve toplumun kapsamlı mutabakatı çerçevesinde FETÖ – PYD yapılanmasının devletten temizlenmesi çerçevesinde bir dizi önlem alınırken, terör örgütü PKK'nın son günlerdeki eylemlerinin artması dikkat çekici bulundu.

 








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