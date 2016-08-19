FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir başka terör örgütü olan PKK'nın eylemlerini yoğunlaştırması üzerine, Ankara, özel güvenlik önlemleri almaya yöneldi. İçişleri Bakanlığı, valileri, Ankara'ya çağırdı.