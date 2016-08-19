VALİLER ACİL ANKARA'YA ÇAĞRILDI
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bir başka terör örgütü olan PKK'nın eylemlerini yoğunlaştırması üzerine, Ankara, özel güvenlik önlemleri almaya yöneldi. İçişleri Bakanlığı, valileri, Ankara'ya çağırdı.
Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından olağünüstü hal ilanı çerçevesinde bir dizi önem alındı. Siyasetin ve toplumun kapsamlı mutabakatı çerçevesinde FETÖ – PYD yapılanmasının devletten temizlenmesi çerçevesinde bir dizi önlem alınırken, terör örgütü PKK'nın son günlerdeki eylemlerinin artması dikkat çekici bulundu.
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