Sosyal medyada dolaşan ve ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan bir fotoğrafın üzerine “Kapıda silah, sandıkta evet” manşeti atan Sözcü'ye ilk tepki Muş Valisi'nden geldi.



Muş Valisi Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahıs konusuna ilişkin soruyu yanıtladı. Yavuz, "O fotoğrafın o saatte (referandum günü) çekildiğine dair elimizde bir bilgi, belge yok. Yani kaybedince çamura yatmak denir buna açıkçası" diye konuştu.







Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hasköy'e gelen Vali Seddar Yavuz, Dağdibi köyünde elinde tüfekle fotoğraf çektiren ve bunu sosyal paylaşım sitesinde paylaşan şahısla ilgili açıklamalarda bulundu.







kaynak:sabah



