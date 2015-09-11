VALİ'DEN HAKAN ŞÜKÜR'ÜN TWEETİNE SERT CEVAP
AK Parti Eski Milletvekili Hakan Şükür'ün 2 gün önce attığı twitte Bursa Valisi Münir Karaloğlu Twitter üzerinden yanıt verdi...
AK Parti Eski Milletvekili Hakan Şükür'ün Bursa Valisi Münir Karaloğlu'nu işaret ederek attığı, twitte, "Şehit babasını tahmin ediyorsunuzdur. Pozu veren de Bursa Valisi. Acıyı bal eyleyen şehit babası, acıyı rant eyleyenle" diye yazmıştı. Vali Karaloğlu ise Twitter üzerinden Şükür'e sert yanıtlar verdi.
Micro blog Sitesi Twitter'da Vali Karaloğlu şunları yazdı: "Beni poz vermek acıyı bal, acıyı rant eylemekle itham etmişsiniz. Kelimelerle suikast yapmış, terör estirmişsiniz. Bir babaya "oğlun şehit oldu" demenin ne demek olduğunu bildiğinizi sanmıyorum. Anlayamazsınız. Hangi dizginleyemediğiniz kinle beni konu ederek tweetattığınızı bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Van depremi sırasında vali olarak görev yapıyordum. Türkiye akın akın derdimizi paylaşmaya yaramızı sarmaya geliyordu. "Acıyı bal eylemek poz vermek, acıyı rant eylemek" Bunlar nedir, siz çok iyi bilirsiniz.
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