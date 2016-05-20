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VALİDEN CANLI BOMBA İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


VALİDEN CANLI BOMBA İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 20 Mayıs 2016, 11:56
Puan Ver : Validen Canlı Bomba İle İlgili Flaş Açıklama(7/10)9


Gaziantep'te teröristlerin eylem yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, IŞİD terör örgütüne ait hücre evine düzenledikleri operasyon sırasında canlı bomba kendini patlattı. Dün gece saatlerine kadar süren çatışmanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.



Patlamanın yaşandığı DEAŞ'lı teröristlere ait evin yanı sıra sokak içerisinde bulunan çok sayıda ev ve işyeri zarar gördüğü gözlendi. Patlamanın ve sonrasındaki çatışmanın şiddeti ile evin demir kapısının parçalanması ve canlı bombaya ait parçaların sokağın bir çok yerine dağılması gün ağarınca olayın şiddetini gözler önüne serdi.








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