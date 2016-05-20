

Gaziantep'te teröristlerin eylem yapacağı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, IŞİD terör örgütüne ait hücre evine düzenledikleri operasyon sırasında canlı bomba kendini patlattı. Dün gece saatlerine kadar süren çatışmanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.



Patlamanın yaşandığı DEAŞ'lı teröristlere ait evin yanı sıra sokak içerisinde bulunan çok sayıda ev ve işyeri zarar gördüğü gözlendi. Patlamanın ve sonrasındaki çatışmanın şiddeti ile evin demir kapısının parçalanması ve canlı bombaya ait parçaların sokağın bir çok yerine dağılması gün ağarınca olayın şiddetini gözler önüne serdi.