O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

VALİ YARDIMCISI MAKAM ODASINDA İNTİHAR ETTİ!


VALİ YARDIMCISI MAKAM ODASINDA İNTİHAR ETTİ!
Tarih : 17 Mayıs 2016, 14:57
Puan Ver : Vali Yardımcısı Makam Odasında İntihar Etti!(8/10)7


Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Ferhat Kurtoğlu, makam odasında tabancayla başına ateş açarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Kurtoğlu, hastanede tedaviye alındı.



Olay, saat 13.40 sıralarında Trabzon Bulvarı üzerindeki Kahramanmaraş Valiliği'nde meydana geldi. Çadır kentten de sorumlu olan Vali Yardımcısı 48 yaşındaki Ferhat Kurtoğlu, makam odasında tabancayla başına ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Kurtoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan Kurtoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olay yeri inceleme ekipleri Kahramanmaraş Valiliği'ne gelerek olayın geçtiği odada inceleme başlattı.








Etiketler: Vali  Yardımcısı  Makam  Odasında  İntihar  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER