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Vali yardımcısı kendi tabancasıyla kendini bacağından vurdu

VALİ YARDIMCISI KENDİ TABANCASIYLA KENDİNİ BACAĞINDAN VURDU

Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, beylik tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu dizinden yaralandı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Vali Yardımcısı Kendi Tabancasıyla Kendini Bacağından Vurdu(8/10)4

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, temizlediği beylik tabancasının ateş alması sonucu dizinden yaralanan Nevşehir Vali Yardımcısı Aydın Abak, tedavi altına alındı.

DİZİNDEN YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Abak, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde beylik tabancasını temizlerken, silahın ateş alması sonucu dizinden yaralandı.

ACİL SERVİSE KALDIRILDI

Abak, 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Abak'ın bu ay Alaşehir Kaymakamlığından Nevşehir Vali Yardımcılığına atandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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