

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Maltepe sahilinde düzenlen 23 Nisan kutlamalarına katıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ise büyük beğeni topladı.



İstanbul Valiliği, İstanbul Büyüksehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklasa düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Maltepe sahilinde coşkuyla kutlandı. Törene katılan öğrenciler şarkılar söyleyerek halk oyunları gösterisi düzenledi.



23 Nisan konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri İstanbul Valisi Vasip Sahin, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve İBB Başkan Vekili Ahmet Selamet tarafından verildi. Öğrencilere 23 Nisan nedeniyle bisiklet hediye edildi.



Etkinlik alanını gezen Vali Şahin, kurulan sağlık stantlarında sigara ölçümü yaptırdı. Yapılan ölçümde Vali Şahin sigara bağımlılığı olmayan grupta yer aldı. Vali Şahin törenin ardından buradan ayrıldı.