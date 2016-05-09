

Olay, TEM'deki Kartepe Tepetarla Mevkii'nde meydana geldi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'u korumakla görevli polisler, koruma görevleri olmadan otoyolda İstanbul yönünde ilerlerken 26 B 6603 plakalı TIR sürücüsü Mustafa Köksal ile yol verme konusunda anlaşamadı. Polislerden birisi silahını çekerek TIR'a doğru 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri TIR'ın ön sol lastiğine, birisi araca isabet etti. TIR sürücüsü, lastiği patlayan aracı yol kenarına park etti. Polis memurları da araçlarını yol kenarında park ederken, TIR sürücüsü ile tartıştı.







Olay yerine gelen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahı kullanan ismi açıklanmayan polis memurunu ve TIR sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekibi TIR'da inceleme yaptı. Olaydan hemen sonra koruma polislerinin bulunduğu aracın plakalarının sökülmüş olması ise dikkat çekerken, soruşturma başlatıldı. Olay nedeniyle otoyolda bir süre trafik aksadı uzun kuyruklar oluştu.