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vali, esnafın o mesajı üzerine soluğu orada aldı!

VALİ, ESNAFIN O MESAJI ÜZERİNE SOLUĞU ORADA ALDI!

Akçakocalı esnaf Mert Biriktir "Benimle kız istemeye gelebilir misiniz? Vatandaş ve bir genç olarak yalvarırım size. Bana dönmenizi bekleyeceğim. Ne kadar iyi niyetli ve alçak gönüllü olduğunuzu duydum" dedi

Tarih : 31 Mart 2017, 15:10
Puan Ver : Vali, Esnafın O Mesajı Üzerine Soluğu Orada Aldı!(5/10)3


Akçakoca'da bir dizi ziyarette bulunan Vali Zülkif Dağlı, kendisinden evlenme konusunda yardımcı olmasını isteyen 23 yaşındaki Mert Biriktir'e destek sözü verdi.



Akçakocalı esnaf Mert Biriktir, Düzce Valisine sevdiği kız ile evlenmek için mesaj attı. Biriktir mesajında "Bursa'da sevdiği bir kızı ailesi tarafından uzak olması nedeniyle evlendirmiyor. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz. Benimle kız istemeye gelebilir misiniz? Vatandaş ve bir genç olarak yalvarırım size. Bana dönmenizi bekleyeceğim. Ne kadar iyi niyetli ve alçak gönüllü olduğunuzu duydum. Sizden bana yardımcı olmanızı bekliyorum" dedi.



Vali Dağlı, mesajı aldıktan sonra, Biriktir'in ailesiyle beraber çalıştırdığı Akçakoca'daki iş yerine gitti. İş yerinde Biriktir ile sohbet eden Vali Dağlı, "Bursalılar genelde dışarıya kız vermez ama senin için yardımcı olacağım" sözünü verdi.



 



kaynak:habertürk








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