VALİ ATA, CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.
Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.
Vali Ata, incelemeler öncesinde Cilvegözü Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'nda ilgililerle bir araya gelerek brifing aldı. Ardından beraberindekilerle birlikte bölgede inceleme yaptı.
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