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vali ata, cilvegözü sınır kapısı'nda incelemelerde bulundu

VALİ ATA, CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Tarih : 26 Eylül 2016, 10:55
Puan Ver : Vali Ata, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İncelemelerde Bulundu(0/10)


Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.



Vali Ata, incelemeler öncesinde Cilvegözü Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'nda ilgililerle bir araya gelerek brifing aldı. Ardından beraberindekilerle birlikte bölgede inceleme yaptı.










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