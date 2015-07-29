Erzurum'un Horasan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 26 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un vurulması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada ise şöyle denildi:



Erzurum'un Horasan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 26 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un vurulması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "34'üncü Mühimmat Bölge Komutanlığında (Erzurum) görevli astsubayımıza, birliğine giderken Erzurum/ Horasan İlçe merkezinde aracının arıza yapması üzerine, inerek aracını kontrol ettiği esnada, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştur. Personelin karşılık vermesi üzerine teröristler olay bölgesinden kaçmıştır. Olayda karın bölgesinden yaralanan astsubayımız, yaralı olarak birliğine aracı ile intikal etmiş, müteakiben birlik komutanlığınca Erzurum Asker Hastanesine sevk edilmiştir. Personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırganları yakalama çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda, ilçenin giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştır."