VALİ ALTIPARMAK: TERÖR SALDIRISI DEĞİL
Erzurum'un Horasan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 26 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un vurulması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada ise şöyle denildi:
Erzurum'un Horasan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 26 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Nazım Altun'un vurulması ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklamada ise şöyle denildi: "34'üncü Mühimmat Bölge Komutanlığında (Erzurum) görevli astsubayımıza, birliğine giderken Erzurum/ Horasan İlçe merkezinde aracının arıza yapması üzerine, inerek aracını kontrol ettiği esnada, bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştur. Personelin karşılık vermesi üzerine teröristler olay bölgesinden kaçmıştır. Olayda karın bölgesinden yaralanan astsubayımız, yaralı olarak birliğine aracı ile intikal etmiş, müteakiben birlik komutanlığınca Erzurum Asker Hastanesine sevk edilmiştir. Personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saldırganları yakalama çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamda, ilçenin giriş-çıkışları kontrol altına alınmıştır."
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar