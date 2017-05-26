VALENTİNO ROSSİ KAZA YAPTI, HASTANEYE KALDIRILDI!
MotoGP pilotu Valentino Rossi, antrenmanda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
MotoGP pilotu Valentino Rossi, antrenmanda geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.
MotoGP Dünya Şampiyonasının efsane İtalyan pilotu Valentino Rossi, antrenman sırasında kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.
kaynak:sabah
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