VALENCİA'DA OYNAYAN KONDOGBİA, 5 YIL SONRA KART CEZASI ÇEKECEK
Valencia'da forma giyen ünlü futbolcu Geoffrey Kondogbia, 5 yıl önce Sevilla'da oynarken gördüğü kartın cezasını 29 Kasım'da oynanacak maçta çekecek.
Sezon başında Inter'den, İspanya La Liga ekibi Valencia'ya kiralanan Geoffrey Kondogbia ilginç bir ceza ile karşı karşıya kaldı.
24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Sevilla forması giydiği dönemde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı mücadele ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ancak futbolcu yurt dışına transfer olduğu için bu cezayı çekmemişti. Monaco'ya transfer olan yıldız isim buradan da Inter'e geçmişti.
ZARAGOZA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK
Sezon başında Valencia'ya transfer olarak İspanya'ya dönen Kondogbia'nın cezasını 29 Kasım'da Real Zaragoza ile oynanacak Kral Kupası maçlarında çekeceği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar