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Valencia'da Oynayan Kondogbia, 5 Yıl Sonra Kart Cezası Çekecek

VALENCİA'DA OYNAYAN KONDOGBİA, 5 YIL SONRA KART CEZASI ÇEKECEK

Valencia'da forma giyen ünlü futbolcu Geoffrey Kondogbia, 5 yıl önce Sevilla'da oynarken gördüğü kartın cezasını 29 Kasım'da oynanacak maçta çekecek.

Tarih : 25 Ekim 2017, 08:40
Puan Ver : Valencia'da Oynayan Kondogbia, 5 Yıl Sonra Kart Cezası Çekecek(8/10)4

Sezon başında Inter'den, İspanya La Liga ekibi Valencia'ya kiralanan Geoffrey Kondogbia ilginç bir ceza ile karşı karşıya kaldı.

24 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Sevilla forması giydiği dönemde Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e karşı mücadele ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza almış ancak futbolcu yurt dışına transfer olduğu için bu cezayı çekmemişti. Monaco'ya transfer olan yıldız isim buradan da Inter'e geçmişti.

ZARAGOZA MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

Sezon başında Valencia'ya transfer olarak İspanya'ya dönen Kondogbia'nın cezasını 29 Kasım'da Real Zaragoza ile oynanacak Kral Kupası maçlarında çekeceği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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