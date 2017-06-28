VALBUENA VE MEHMET EKİCİ GELDİ
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Valbuena ve Mehmet Ekici dünkü çalışmada hazır kıtaydı.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Valbuena ve Mehmet Ekici dünkü çalışmada hazır kıtaydı. Milli Takımlar'da oynayan Kjaer, Volkan Şen, Mehmet Topal, Şener, Ozan Tufan Hasan Ali, Skrtel ve İsmail Köybaşı ile diğer yeni transfer Dirar'ın 4 Temmuz'da takıma dahil olacağı belirtildi. Dünkü idmanda Fransız vatandaşı Valbuena'nın takıma uyum sürecinde en büyük yardımcısının Fransızca konuşan Faslı Aatif olacağı anlaşıldı. İkili dün idmanda yan yana koşarken, Aatif'ın sürekli olarak bir şeyler anlatması dikkatlerden kaçmadı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar