

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Valbuena ve Mehmet Ekici dünkü çalışmada hazır kıtaydı. Milli Takımlar'da oynayan Kjaer, Volkan Şen, Mehmet Topal, Şener, Ozan Tufan Hasan Ali, Skrtel ve İsmail Köybaşı ile diğer yeni transfer Dirar'ın 4 Temmuz'da takıma dahil olacağı belirtildi. Dünkü idmanda Fransız vatandaşı Valbuena'nın takıma uyum sürecinde en büyük yardımcısının Fransızca konuşan Faslı Aatif olacağı anlaşıldı. İkili dün idmanda yan yana koşarken, Aatif'ın sürekli olarak bir şeyler anlatması dikkatlerden kaçmadı.







kaynak:sabah