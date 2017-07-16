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VALBUENA VE DİRAR KRİZİ PATLAK VERDİ! ELLER KOLLAR BAĞLANDI


Valbuena ve Dirar krizi patlak verdi! Eller kollar bağlandı
Tarih : 16 Temmuz 2017, 13:00
Puan Ver : Valbuena Ve Dirar Krizi Patlak Verdi! Eller Kollar Bağlandı(10/10)6

UEFA'nın finansal fair- play kriterleri nedeniyle sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'nin önüne yeni bir tehlike çıktı.

3.5 MİLYON EURO'LUK FARK VAR

Bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Mehmet Ekici ile kaleci Kameni'de sıkıntı yok. Ancak bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Valbuena ve Dirar'ın, UEFA listesinde yer alamama tehlikesi var. Bu iki yıldız için yaklaşık 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, şu ana kadar sadece Emenike'yi 2.5 milyon Euro'ya Olympiakos'a satabildi. UEFA da aradaki 3.5 milyon Euro'luk farkın belgelenmesini istiyor.

SATIŞ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

FFP nedeniyle mali gözetiminde olan F.Bahçe'nin, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar ismini UEFA listesine ekleyebilmesi için futbolcu satışından kasasına 3.5 milyon Euro koyması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, birçok takımın transfer listesinde yer alan Hakan Çinemre, Aatif, Stoch, Van der Wiel ve Ertuğrul Taşkıran'ı bonservisiyle ya da kiralık olarak göndererek bu krizi aşmanın peşinde...

27 Temmuz'da Avrupa Ligi'nde ilk maçını oynayacak olan Kanarya'nın bu süreye kadar bu krizi çözmesi gerekiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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