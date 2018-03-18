Fenerbahçeli Valbuena, "Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Ben iyiyken yedek kalmaya başladım. Onun da kendine göre gerekçeleri vardır." dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Le Parisien gazetesine dikkat çekici ifadeler barındıran bir röportaj verdi.

Son olarak dün geceki derbide de maça yedek kulübesinde başlayan yıldız futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman ile aralarında olduğu iddia edilen sorunla ilişkili de değerlendirmelerde bulundu.

*Fenerbahçe'deki ilk 9 ayını nasıl değerlendiriyorsun?

"OYNAMA SÜRELERİM AZALDI"

"Rakamlar bu dönemin nasıl geçtiğini gösteriyor. Tüm kulvarlarda 6 gol, 15 asist kaydetmişim. Şu da bir gerçek ki ocak ayından sonra oynama sürelerim azaldı."

*Türk basınına yansıdığına göre teknik direktör Aykut Kocaman ile aran biraz gerginmiş.

"HOCANIN KENDİNE GÖRE GEREKÇELERİ VARDIR"

"Bizler birer profesyoneliz, ilişkimiz profesyonelce bir ilişki. Kendisi geçen yaz beni takıma kazandırmak için uğraştı. Sonra bir anda performansım iyiyken yedek kalmaya başladım. Teknik adamın yaptığı tercihi anlamayabiliriz ancak buna saygı duymamız gerekir. Muhtemelen onun da kendine göre gerekçeleri vardır. Sadece küçük çaplı bir anlaşmazlık olduğunu hissediyorum."

*Hiç kış döneminde takımdan ayrılmayı düşündün mü?

"TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMEDİM"

"Böyle bir şey hiç aklımdan geçmedi. Büyük bir kulüpte olduğum için şanslıyım. Ben Türkiye'ye özellikle de taraftarın coşkusu için geldim. Taraftarların müthiş bir coşkusu var. Bu tutku Marsilya'dan aşina olduğum bir tutku. Buradaysa bu, tüm ülke sathında geçerli. Havaalanında meşalelerle karşılandık. Tabii epey baskı da hissediyorsunuz."

Kaynak: haberinburada