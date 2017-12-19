Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Valbuena golü atıp Kocaman'a mesaj yolladı

VALBUENA GOLÜ ATIP KOCAMAN'A MESAJ YOLLADI

Fenerbahçeli Valbuena, Kardemir Karabükspor maçında attığı golden sonra önce yedek kulübesine sonra tribüne dönerek "Ben buradayım" işareti yaptı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Valbuena Golü Atıp Kocaman'a Mesaj Yolladı(6/10)2

Süper Ligde zirve yarışında emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'ye Kardemir Karabükspor karşısında Mathieu Valbuena hayat verdi.

Ligde son 5 haftadır yedek kalan ve ilk 11'e girmeyen Valbuena, bu maça da yedek başladı. İkinci yarının başında oyuna sürülen tecrübeli futbolcu, adeta maçın çehresini değiştirdi.

MEHMET TOPAL'A ASİST YAPTI

Fransız yıldız, ilk yarıda isabetli şut dahi bulamayan takımını ayağa kaldıran isim oldu. 33 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 55. dakikada Mehmet Topal'a kornerden asist yaptı.

FİŞİ KENDİ ÇEKTİ

Ardından 76. dakikada da sol çaprazdan topu çekerek jeneriklik bir gole imza attı. Takımına altın değerinde bir 3 puan hediye eden Valbuena'nın attığı gol sonrası yedek kulübesine ve tribünlere dönüp yaptığı mesaj çok ilginçti.

"BEN BURADAYIM" MESAJI VERDİ

Başarılı yıldız, sevinç esnasında hocası Aykut Kocaman ve yedek kulübesine dönerek 'Ben buradayım' işareti yaptı. Valbuena ardından taraftarlara dönerek coşkulu bir sevinç yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Valbuena  Golü  Atıp  Kocaman  A  Mesaj  Yolladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER