Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, Sturm Graz maçında çalımıyla rakibinin belini kırdı. Ardından içeriye çevirdiği top da gol oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Fenerbahçe, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'ı konuk etti.

VALBUENA RAKİBİN BELİNİ KIRDI

Maçın 32. dakikasında Sarı-Lacivertlilerin yeni yıldızı Valbuena, attığı çalımla rakibinin belini kırarak sıfıra indi, açtığı orta diğer yeni transfer Dirar'ın önüne düştü. Valbuena'nın al da at dercesine açtığı ortayı geri çevirmeyen Dirar, yaptığı kafa vuruşuyla temsilcimizi 1-0 öne geçirdi.

İşte Valbuena'nın müthiş çalımı ve asisti;

Farklı açılardan golümüz pic.twitter.com/7MKPQ4IZWR

— Ordinaryus- (@Ordinaryusbey) 3 Ağustos 2017

Kaynak: haberinburada