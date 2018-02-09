Son Paylaşımı Yorum Yağmuruna Tutuldu: İyi Döşemeler
Çocukları İçin At Olan Çağla, Gönülleri Fethetti
Aylık Maaşları, Dizi Sektörüne Yeni Boyut Kazandıracak
Burcu, İş Adamı Sevgilisini Evine Aldı
Fenerbahçe Doğuş, Brose Bamberg'i 77-69 Yendi
Fenerbahçe'yi Reddeden Lucas Perez, Takımı Deportivo'da İstenmeyen Adam Oldu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bazı Maçların Ertelenmesi Lazım
Evkur Yeni Malatyaspor, Evinde Kasımpaşa'yla Beraberliğe Razı Oldu: 1-1
Abd Borsalarının Çöküşü Zenginlere, 16 Milyar Dolara Mal Oldu
Qualcomm,Broadcom'un 121 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Reddetti
Vakko, Araplara Satılıyor
Belediyecilikte Yeni Dönem Başlıyor! Artık Tek Tıkla Ulaşılacak
Başkan Bile Taksilerin Kısa Mesafede Yolcu Almamasına İsyan Etti
Yeni Emojiler Geliyor! Türkiye'ye Özel Olanı Da Var
Tarihin En Soğuk Kış Olimpiyatları Açılış Töreniyle Başlıyor
Saç Kıran Hastalığı Hakkında
Fiyatı Kırmızı Eti Solladı! Kestane Kebabın Kilosu 75 Lira
Bal Üretiminde Türkiye Dünya İkincisi Oldu
Continental, Reklam Filminde Türkiye'yi Haritadan Sildi
İstanbul'a 4 Yeni Megapark Geliyor

Vakko, Araplara Satılıyor

VAKKO, ARAPLARA SATILIYOR

Uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü marka Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmeler hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, özellikle Ortadoğulu fonlar şirketi incelemeye aldı.

Tarih : 09 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Vakko, Araplara Satılıyor(9/10)5

Dünyaca ünlü Vakko, satış için gün sayıyor. Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre uzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü marka Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. Ağustos 2017 yılında Credit Suisse International ile danışmanlık sözleşmesi imzalayan Vakko Tekstil'de satış dahil tüm seçenekler masada. Edilinilen bilgiye göre, hisselerin tamamı veya azınlık hisse satışı ile ilgili olarak potansiyel yatırımcılarla şirket bilgileri paylaşılmaya başlandı.

ÖZELLİKLE ORTADOĞULU ALICILAR CİDDİ

Birçok fonun şirkete ilgi gösterdiği öğrenilirken, özellikle Ortadoğu'dan bazı fonların ciddi alıcı olduğu belirtiliyor. 2014 yılında Jaklin Güner'in şirkete CEO olarak atanmasıyla atağa geçen şirketin performansının oldukça iyi olduğunu söyleyen konuya yakın kaynaklar, "Cem Hakko, satış için çok heyecanlı. İştahlı bir alıcı gelmesi durumunda bu satış gerçekleşebilir. Satış ile ilgili 250-300 milyon Euro fiyatlar konuşuluyor. Son günlerde Türkiye'de perakende sektöründe bir alım gerçekleşmedi. Burada ülke konjonktürü baskın çıkacak" dediler.

Kaynaklar, son dönemde ağırlıklı olarak satın alma ve birleşmelerde yaşanan alıcı ve satıcı arasındaki yüksek fiyat dengesizliğinin Vakko'da da geçerli olduğunu işaret ederek, bu denge iyi sağlanırsa sonuca daha hızlı varılabileceğini öngörüyorlar.

DÜNYA MARKASI OLDU

2017 yılında yüzde 50'den fazla prim yapan Vakko Tekstil'in yüzde 86,22'si Vakko Holding'e ait. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 10.48. İş dünyasının, tekstilin ve modanın duayen ismi, Vakko Vitali Hakko tarafından kuruldu. 1913 yılında İstanbul'da doğan Vitali Hakko, 1934'de ilan edilen Şapka Devrimi'nin ilk günlerinde Şen Şapka mağazasını açtı. Şapkanın modası geçtikten sonra eşarp satarak iş hayatına devam eden Hakko, Beyoğlu'nda küçük bir şapka dükkanıyla başladığı çalışma hayatında kurduğu Vakko'yu zirveye taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vakko  Araplara  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER