

Çiftlerin cinsel yaşamını olumsuz yönde etkileyen rahatsızlıkların başında gelen vajinismus, hipnoz tedavisi ile sorun olmaktan çıkıyor.



Türkiye de her on kadından birinde vajinismus rahatsızlığının görüldüğünü dile getiren Dr. Murat Ulusoy, birçok çiftin, ilk gece ve takip eden günlerde ilişkiyi yaşayamadığında tam olarak neler olup bittiğini anlayamadığını, hatta nice zaman sonra sorunlarının vajinismus olduğunun farkına vardıklarını belirtti.



Vajinismus Nedir?



Vajinismus - ilişkiye girememe - kadının ilişki anında; “korku, kasılma, geri çekilme, eşini eli ile itme, acı duyma endişesi taşıma” gibi bilinçaltı sebep ve tepkilerle ilişkiyi gerçekleştirememe durumudur. Erkeklerin çoğu bu tepkileri anlamsız bulurken yanlış olarak eşinin kasıtlı olarak yaptığını bile düşünebilirler.



3 saatlik tedavi ile vajinismus problemi son bulabilir…



Vajinismus tedavisinde kullanılan alternatif yöntemlerden biri olan hipnoz tedavisi ile vajinismus probleminin kolay bir şekilde çözülebildiğini belirten Dr. Murat Ulusoy, "Hipnoz ile tedavi, vajinismus sorunu yaşayan kişilerde bilişsel ve davranışsal cinsel terapilere ek olarak uygulanıyor. Hipnoz tedavisi vajinismusta tedavi sürecini kısaltıyor ve kişilerin bu sorundan daha kolay bir şekilde kurtulmasını sağlıyor. Hipnoz yöntemi ile yapılan vajinismus tedavisinde kişilerde rahatlama artıyor, özgüven yükseliyor, kaygılar azalıyor ve gevşeme sağlanıyor. Vajinismus hastalığının tedavisinde başarılı sonuçlar almak için eklektik bir yaklaşımın benimsenmesi büyük önem taşıyor. Bilişsel, davranışçı, psikoeğitim ve hipnoz terapi yaklaşımlarını bir arada içeren sistematik bir teknik ile sabah tedaviye alınan hastanın gün içinde toplam üç saatlik bir çalışma ile akşama deneyim yaşayabilir."



Hipnoz tedavisi ile kasılmaları kaldırıp gevşemeyi zihin ve bedene öğretebilmek, bilinçaltı bilgi çarpıtmalarını düzenlenmesi, geçmişteki ilişkiye ait oluşan koruyucu duyguların ve travmaların ortadan kaldırılması, öğrenmeyi hızlandırmak, cesaret, özgüven ve güçlü egonun yaratılması mümkün olabiliyor.



Hipnozun vajinismus tedavisindeki önemi;





Kasılmaları kaldırıp gevşemeyi zihin ve bedene öğretebilmesi



Bilinçaltı bilgi çarpıtmalarını düzenlemedeki etkisi



Geçmişteki ilişkiye ait oluşan koruyucu duyguları ve varsa travmaların kaldırılması



Öğrenmeyi hızlandırması



Başarı için cesaret, özgüven ve güçlü egonun yaratılması





olarak sıralayabiliriz.