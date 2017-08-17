Bakanlar Kurulu'nun yürürlüğe aldığı kanunla, artık vaizler de devlet kadrolarına sınavla sözleşmeli personel olarak alınabilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bakanlar Kurulu'nun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ilahiyat fakültesi mezunu vaizler de yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu sözleşmeli personel olarak hizmete alınabilecek.

VAİZ NEDİR, NE İŞ YAPAR?

Arapça kökenli olan bu sözcüğün anlamı, cami, mescit ve benzeri yerlerde Kur'an'dan, hadis kitaplarından örnek getirerek halka dini öğüt veren kimsedir.

Kaynak: haberinburada