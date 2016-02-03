

Sony VAIO adlı yeni bir Akıllı Telefonunu satışa sunacak.



Konuyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye başladı. Yeni model Telefonla ilgili ilk bilgiler, 4 Şubat tarihinde geldi. Telefon; MWC yani Mobil Dünya Kongresi 2016'da, Görücüye çıkacak.



Microsoft'un Windows Phone satışlarında dibe vurduğunu Sizlere söyleyebiliriz. Microsoft, Lumia'da; en çok zararı geçen yılın son çeyreğinde elde etti. Konuyla ilgili bilgileri WMPU sitesinden aldık.



Sitede yer alan bilgilere göre Microsoft; OEM satışlarıyla para kazanmak istiyor. Yani Windows 10 Mobile'ı diğer Firmaların kullanmasını sağlayarak Para kazanmak istiyor.



Bu bilgileri, VAIO Başkanı: Ota Yoshimi, Microsoft Japonya Başkanı: Takuya Hirano ve NTT DoCoMo'nun Yönetici Direktörü Takagi Kazuhiro doğruladı.



Japon Şirketleri; Windows Mobile için Ekim 2015'den beri çalışmalar yapıyor. Windows 10 Mobile gelecek aylarda; Orta Seviye Cihazlara da gelecek. Acer ve Nuans'a da Microsoft'un Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Windows 10 Mobile gelecek.



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