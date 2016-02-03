VAIO MODEL AKILLI TELEFON GELİYOR!
Sony VAIO adlı yeni bir Akıllı Telefonunu satışa sunacak.
Sony VAIO adlı yeni bir Akıllı Telefonunu satışa sunacak.
Konuyla ilgili yeni bilgiler de gelmeye başladı. Yeni model Telefonla ilgili ilk bilgiler, 4 Şubat tarihinde geldi. Telefon; MWC yani Mobil Dünya Kongresi 2016'da, Görücüye çıkacak.
Microsoft'un Windows Phone satışlarında dibe vurduğunu Sizlere söyleyebiliriz. Microsoft, Lumia'da; en çok zararı geçen yılın son çeyreğinde elde etti. Konuyla ilgili bilgileri WMPU sitesinden aldık.
Sitede yer alan bilgilere göre Microsoft; OEM satışlarıyla para kazanmak istiyor. Yani Windows 10 Mobile'ı diğer Firmaların kullanmasını sağlayarak Para kazanmak istiyor.
Bu bilgileri, VAIO Başkanı: Ota Yoshimi, Microsoft Japonya Başkanı: Takuya Hirano ve NTT DoCoMo'nun Yönetici Direktörü Takagi Kazuhiro doğruladı.
Japon Şirketleri; Windows Mobile için Ekim 2015'den beri çalışmalar yapıyor. Windows 10 Mobile gelecek aylarda; Orta Seviye Cihazlara da gelecek. Acer ve Nuans'a da Microsoft'un Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Windows 10 Mobile gelecek.
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