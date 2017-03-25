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vaıo, akıllı telefon pazarına çok güçlü geliyor

VAIO, AKILLI TELEFON PAZARINA ÇOK GÜÇLÜ GELİYOR

Yakın zamanda Japon bir konsorsiyum çatısı altında devam eden VAIO, akıllı telefon pazarına yeni bir modeliyle geliyor.

Tarih : 25 Mart 2017, 10:40
Puan Ver : Vaıo, Akıllı Telefon Pazarına Çok Güçlü Geliyor(10/10)12


Yakın zamanda Japon bir konsorsiyum çatısı altında devam eden VAIO, akıllı telefon pazarına yeni bir modeliyle geliyor.



Bir zamanlar Sony çatısı altında dizüstü bilgisayar olarak faaliyet gösteren VAIO markası, Japon bir konsorsiyuma satılmasının ardından akıllı telefon pazarında yer almaya çalışıyor. Bu konsorsiyum ilk olarak akıllı telefon pazarına 2015 yılında adım atmıştı. Pazarda Windows 10 telefonları ile de yer alana marka kendini Android piyasasında da deneyecek.



5.5 inçlik Full HD ekran ile göze çarpan model, 8 Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 617 yonga seti üzerinde yükseliyor. 3GB LPDDR3 RAM ve 16GB arttırılabilir kapasite ile gelen ürün 13MP çözünürlüğünde arka, 5MP çözünürlüğünde ön kamera ile iyi bir çekim kalitesi vaat ediyor. 2800mAh kapasiteli batarya ile iyi bir pil ömrü sunuyor.



Piyasaya yeni bir soluk getirecek  bu ürün için çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise henüz net değil.



Gelecek Teknolojiler İçin Emniyetli ve Güvenli Bir Yol Oluşturmalıyız.








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