VAHŞİCE ÖLDÜRÜLEN GAZETECİNİN CESEDİNİN PARÇALARI 2 AY SONRA BULUNDU
Danimarka'da vahşice öldürülen İsveçli gazeteci Kim Wall'un cesedinin eksik parçaları, ölümünden iki ay sonra Kopenhag sularında bir çanta içinde bulundu.
Danimarka'da röportaj yapmak üzere bir denizaltıya binen ve ardından kaybolan İsveçli gazeteci Kim Wall'un cesedinin eksik parçaları 2 ay sonra bulundu.
ÇANTA İÇİN KOYMUŞLAR
Danimarka polisi tarafından yapılan açıklamada, Danimarkalı bir araştırmacı ile röportaj yapmak üzere başkent Kopenhag'da özel bir denizaltıya binen ve ardından kaybolan İsveçli kadın gazeteci Kim Wall'un cesedinin eksik parçalarının bulunduğu belirtildi. Kopenhag polis müfettişi Jens Moller, Wall'un başının ve iki bacağının Kopenhag sularında bir çanta içinde bulunduğunu, başka bir çantada ise kadının kıyafetlerinin bulunduğunu söyledi.
CESET KOLSUZ VE BACAKSIZ BULUNMUŞTU
Gazeteci Wall'un kaybolmasının ardından 13 gün sonra Kopenhag açıklarında kolsuz ve bacaksız cesedi bulunmuş ve cesedin gazeteciye ait olduğu tespit edilmişti.
10 Ağustos'ta İsveçli kadın gazeteci Kim Wall (30), Danimarkalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yapmak amacıyla Madsen'in kendi inşa ettiği 'Nautilus' adlı özel denizaltısına binmiş binmiş ardından da kaybolmuştu. Madsen ilk ifadesinde Wall'u güvenli olarak limana bıraktığını belirtmiş ardından gazeteci kadının bir kaza sonucu öldüğünü cenazesini de kendisinin denize attığını söyleyerek ifadesini değiştirmişti.
Kaynak: haberinburada
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