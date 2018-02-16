VAHŞİCE KATLEDİLEN ÇİFTİN KATİL ZANLILARI ÇOK YAKINLARI ÇIKTI
Arnavutköy'de yabancı uyruklu çiftin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin emlak dükkanında çalışanlar olduğu ortaya çıktı.
Arnavutköy'de Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr'ın (40) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, çiftin dükkanında çalışanlar olduğu ortaya çıktı.
ÇİFTİN DÜKKANINDA ÇALIŞANLAR GÖZALTINA ALINDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kırıdı ile Bachr'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışma sürüyor. Ekiplerce, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin, çiftin Başakşehir'deki emlak dükkanında çalışan Suriyeli İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. olduğu belirlendi. Polisin, koli bandı ve kan izlerinin çiftin evinde bulunmasıyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda, şüphelilerin, Kırıdı ile Bachr çiftinin evine 11 Şubat'ta girdiğini değerlendirdiği öğrenildi.
10 YAŞINDAKİ KIZLARI NAYA BULUNDU
Öte yandan Suriyeli Kırıdı'nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı Naya N'nin 11 Şubat'ta bakıcısı tarafından önce annesinin bir arkadaşına bırakıldığı, daha sonra üvey amcası tarafından oradan alınarak amcasının evine götürüldüğü belirlendi. Olaydan sonra amcasının evinde olduğu belirlenen Naya N'nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim edildiği belirtildi.
ÇOK YÖNLÜ İNCELEME DEVAM EDİYOR
Suçlamaları kabul etmeyen gözaltındaki şüphelilerden alınan doku örnekleri, cesetlerden alınan doku örnekleri ile cesetlerin ağızlarını kapatan bantlardan alınan parmak izinin Kriminal Polis Laboratuvarında incelendiği ifade edildi. Bu arada, çiftin ikamet ettiği site ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile teknik çalışmaların devam ettiği, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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