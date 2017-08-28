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Vahşet! Sevgilisi İstemedi Diye 3 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü

VAHŞET! SEVGİLİSİ İSTEMEDİ DİYE 3 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

ABD'nin New Jersey eyaletinde 23 yaşındaki bir adam, internette tanıştığı 17 yaşındaki kız arkadaşı 'sevmediği' için 3 yaşındaki oğlunu öldürdü.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 17:40
Puan Ver : Vahşet! Sevgilisi İstemedi Diye 3 Yaşındaki Oğlunu Öldürdü(5/10)1

ABD'nin New Jersey eyaletinde 23 yaşındaki bir adam, çevrimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki kız arkadaşı 'sevmediği' için 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğünü itiraf etti. David 'D.J.' Creato Jr.'ın, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkmadan birkaç hafta önce suçunu itiraf ettiği aktarıldı.

Independent'ın haberine göre savcılar, Creato'nun Tinder'da tanıştığı 17 yaşındaki Julia Stensky adlı kız arkadaşı çocuğu istemediği ve velayetinden vazgeçmesini talep ettiği için Brendan'ı öldürdüğünü söyledi.

ÇOCUK YÜZÜNDEN KAVGA EDİYORLARDI

Creato, baba olmasından ötürü Stensky'nin rahatsızlık duyduğunu ve bu konuda sık sık kavga ettiklerini dile getirdi.

Savcıların, Creato için 10 yıl hapis cezası talebinde bulunacağı belirtildi. Öte yandan Creato'nun kız arkadaşı Stensky herhangi bir suçlamayla karşılaşmadı.

CESEDİ DEREDE BULUNDU

Creato, Ekim 2015'te 911'i arayarak oğlunun evden çıktığını ve kaybolduğunu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 yaşındaki Brendan'ın cansız bedenini, evin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir derede buldu.

ÇOCUĞUN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Fakat yapılan incelemeler sonucu çocuğun gördüğü şiddet üzerine hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan savcılar, kurbanın çoraplarının temiz olduğunu ve bunun, 'evden çıktığı' iddiasını çürüttüğünü belirtti.

ANNESİ OLAYIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Camden Bölge Savcılığı ofisinden dedektiflerin talebi üzerine Brendan'ın annesi Samantha Denoto, oğullarına ne olduğuna dair Creato ile yaptığı görüşmeleri gizlice kayda aldı.

Bu kayıtlara göre Creato'nun, eğer kaçırıldıysa, çocuğun evden çıkıp dereye doğru yürümesinin pek mümkün olmadığını söylediği kaydedildi. Creato en sonunda ise parkın 'kutsal' olduğunu ve belki bir 'enerji' veya 'ruh'un Brendan'ı dereye doğru çekmiş olabileceğini iddia ediyor.

Ayrıca 2015 yılında Brendan'ın 20 yaşındaki teyzesi de cinayetle ilgili ifade verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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