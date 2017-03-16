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vahşet! bu görüntülere yürekleri dayanmadı...

VAHŞET! BU GÖRÜNTÜLERE YÜREKLERİ DAYANMADI...

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ vahşeti bir kez daha gözler önüne serildi. Örgütten kurtarılan bölgede ortaya çıkan toplu mezarda çoğunluğu çocuk onlarca kişinin cansız bedeni bulundu

Tarih : 16 Mart 2017, 13:18
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Irak'ın Musul kentinde DEAŞ'a karşı yürütülen operasyon kapsamında, örgütten kurtarılan bir bölgede toplu mezar ortaya çıktı.



Associated Press'in yayınladığı fotoğraflarda vahşet gözler önüne serilirken, çoğunluğu çocuklardan oluşan onlarca kişinin gömüldüğü toplu mezar yürekleri dağladı.



 



kaynak:habertürk








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