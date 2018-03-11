Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesine verdiği röportajda, "Sporting Lizbon gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim" dedi.

Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.

Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.

SPORTING LIZBON İTİRAFI

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Lizbon ekibiyle ilgili olarak önemli bir itirafta da bulundu.

Love, "Portekiz Ligi çok kaliteli. Eğer fırsat bulabilirsem Sporting gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim." ifadelerini kullandı

Kaynak: haberinburada