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Vagner Love'dan olay sözler: Sporting Lizbon'da oynamak isterim

VAGNER LOVE'DAN OLAY SÖZLER: SPORTİNG LİZBON'DA OYNAMAK İSTERİM

Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesine verdiği röportajda, "Sporting Lizbon gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim" dedi.

Tarih : 11 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Vagner Love'dan Olay Sözler: Sporting Lizbon'da Oynamak İsterim(5/10)1

Ocak ayı transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine özel bir röportaj verdi.

Brezilyalı golcü, Monaco'da forma giydiği dönemde Sporting Lizbon'la görüştüğünü ancak o dönemde transferin gerçekleşmediğini söyledi.

SPORTING LIZBON İTİRAFI

Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Lizbon ekibiyle ilgili olarak önemli bir itirafta da bulundu.

Love, "Portekiz Ligi çok kaliteli. Eğer fırsat bulabilirsem Sporting gibi büyük bir takımda oynamayı çok isterim." ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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