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Vagner Love'a milli piyango!

VAGNER LOVE'A MİLLİ PİYANGO!

Brezilya milli takım yetkilileri, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 75 dakika sahada kalan yıldız futbolcu Vagner Love'u izledi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Vagner Love'a Milli Piyango!(5/10)1

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Brezilya Milli Takımı yetkililerinin, siyah-beyazlı ekipten iki futbolcuyla görüştükleri ortaya çıktı.

Teknik Direktör Tite'nin yardımcısı ve oğlu olan Matheus Bacchi'nin karşılaşmanın ardından Talisca ve Vagner Love ile bir araya geldiği bildirildi.

Bacchi statta yapılan görüşmede Talisca ve Love'a milli takım kapılarının kendilerine açık olduğunu aktardı. Tite'nin milli takım için 14 ismi şimdiden belirlediği ancak 9 kişilik boş kontenjan için Beşiktaşlı oyunculara şanslarının olduğunu ilettiği vurgulandı.

ÖNCELİK GIULIANO'DA

Fenerbahçeli Giuliano'yu öncelikli olarak izlemesi beklenen Brezilyalı yetkililerin derbide geçen yılın gol kralı Vagner Love'u da izleme şansı bulduklarına dikkat çekildi.

Cezalı Talisca'yı izleyemeyen Bacchi ve milli takım yetkililerinin dev karşılaşmada 75 dakika sahada kalan Vagner Love'u dikkatle takip ettikleri belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vagner  Love  A  Milli  Piyango    haber

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