Edinson Cavani Tarihe Geçti, Psg Fark Attı
Fatih Terim'den Maç Sonu İtirafı: Bize Yakışmadı
Galatasaray Evinde Osmanslıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Vagner Love Bursaspor Maçında Kadroda Yer Alacak
Gomis Gol Sevinci İle Çıkan Haberleri Yalanladı
Bayern Münih, Hoffenheim'i 5-2 Yendi
Batuhan Karadeniz Geri Döndü!
Fatih Terim'den Ndiaye Açıklaması: Galatasaray'ın Menfaatleri Her Şeyden Önce Gelir
Atiker Konyasporlu Yatabare 2 Ay Sahalardan Uzak Kalacak
Yıldız Futbolcu Ndiaye Galatasaray'ı Sildi
Göztepe Evinde Konuk Ettiği Kayserispor İle 1-1 Berabere Kaldı
Süper Ligde Galatasaray Evinde Osmanlıspor'u Konuk Edecek
Galatasaray Yönetiminde Olay Yaratan İstifa!
Faydaları Saymakla Bitmez! Türkiye'de Yetiştirilip 25 Ülkeye Satılıyor
Bill Gates Süper İnek Üretmek Milyonlarca Lira Harcayacak
Demba Ba, Göztepe - Kayserispor Maçına Geldi
Tüm İlçe Paniğe Kapıldı! Dedikoduyu Duyan Nüfus Müdürlüğüne Koştu
Giyim Devinden Müslümanları Ayağa Kaldıran Bir Skandal Daha
Zidane'den Ayrılık Sinyali: Uyumlu Olmadığımı Görürsem Yarın Bırakırım
Eksi 18 Dereceye Rağmen Uludağ'a Akın Ettiler

Vagner Love transferinin perde arkası ortaya çıktı

VAGNER LOVE TRANSFERİNİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Alanyaspor'un golcü oyuncusu Vagner Love Beşiktaş'a transfer olmak için yönetimle görüşerek, "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim" dedi.

Tarih : 27 Ocak 2018, 12:10
Puan Ver : Vagner Love Transferinin Perde Arkası Ortaya Çıktı(10/10)6

Cenk Tosun'un rekor bir bedelle Everton'a transferi sonrasında Negredo'nun da soru işaretleri yaratması nedeniyle forvete takviye için çalışmalar gerçekleştiren Beşiktaş, önce golcüsünü İngiltere'de aramıştı.

Aradığını Ada'da bulamayan Kartal, Aytemiz Alanya'nın yıldızı Vagner Love'u kadrosuna kattı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre transferde Sambacı'nın yoğun Kartal aşkı başrol oynadı!

Bu sezon son 6 maçta sadece 1 beraberlik alan Akdeniz ekibi, 11 golle takımın en skorer ismi olan 33 yaşındaki futbolcu için gelen teklifleri reddetti!

Alanyaspor ayrıca kapıyı da 5 milyon Euro'dan açmıştı.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTİYORUM"

Buna karşın oyuncunun ısrarla Siyah-Beyazlılar'a transfer olmak istediğini dile getirmesi etkili oldu.

Love'ın "Beni bırakın. Beşiktaş'a gitmek istiyorum. Alanyaspor'a yüreğimle hizmet ettim. Bana müsaade edin" demesi Alanya yönetiminin fikrini değiştirdi.

Oyuncuyu bırakmak istemeyen yöneticiler, takımdan ayrılmak isteyen Love'u göndermemenin yarardan çok zarar getireceğini düşünerek bonservis bedelinde indirime gitti.

GÖRÜŞMELER AKŞAMA KADAR DEVAM ETTİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüştü.

Akşam saatlerine kadar devam eden temaslarını olumlu noktalayan Orman, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'luk bonservisi ödemeye razı oldu.

"LİGİN EN İYİSİ BEŞİKTAŞ"

Vagner Love, geçen sezon mayıs ayında yaptığı açıklamasında Kartal'a övgülerde bulunmuştu.

Sambacı yıldız, "Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş" ifadelerini kullanmıştı.

"ETO'O'DAN DAHA ETKİLİ"

Antalyaspor'un eski hocası Jose Morais, geçen gol krallığı yarışında bulunan eski oyuncusu Samuel Eto'o ile Vagner Love'u kıyaslayarak, "Vagner Love gol krallığı yarışında iddialı bir durumda. Şu anda, 'Eto'o mu? Vagner Love mı?' derseniz… Vagner'i tercih ederim" sözleriyle dikkat çekmişti.

Portekizli, çalıştırıcı, "Eto'o büyük futbolcu ve kariyeri ortada fakat tercihim Love olur. Vagner Love şu anda Eto'o'dan daha iyi" şeklinde konuşmuştu.

Vagner Love, Beşiktaş tarihinde forma giyecek 18. Brezilyalı futbolcu oldu. Sambacılar, Siyah-Beyazlılar'ın tarihinde toplamda 935 maça çıkarken, fileleri 204 kez havalandırmayı başardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vagner  Love  Transferinin  Perde  Arkası  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER