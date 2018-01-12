Vagner Love'un Türkiye macerası noktalanıyor... Brezilyalı futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada, eski kulübü Flamengo'ya transfer olmak istediğini açık açık beyan etti.

"TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUM"

Havaalanında Globo'ya konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Flamengo'nun benimle ilgisi var. Şimdi neler olacağını görmek için Türkiye'ye dönüyorum. Başkanımız transfer hakkında kararı verecek. Zor olacağını biliyorum çünkü 5 ay önce kontratımı yeniledim. Ancak olumlu yaklaşmamak için bir sebep yok. Transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kalbim her zaman Flamengo için çarpıyor. Flamengo benim takımım ve bunu hiçbir zaman reddetmedim. Orada oynamanın tadını hiçbir zaman yitirmedim" diye konuştu.

BAŞKANI İKNA ETMEK ZOR

Globo, Vagner Love'un 2 aydır maaş alamadığını, ancak bu durum oyuncunun serbest kalması için yeterli olmadığını belirtirken, transferde Aytemiz Alanyaspor Başkanı'nı ikna etmenin zor olacağı, ancak iyi ilişkiler kurarak, transferin bitirilmesi için çalışılacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada