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Vagner Love gitmek istiyor: Orada oynamanın tadı farklı

VAGNER LOVE GİTMEK İSTİYOR: ORADA OYNAMANIN TADI FARKLI

Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love, eski kulübü Flamengo'da oynamak istediğini açıkladı. Brezilyalı golcü transfer için son sözü, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun söyleyeceğini belirtti.

Tarih : 12 Ocak 2018, 16:30
Puan Ver : Vagner Love Gitmek İstiyor: Orada Oynamanın Tadı Farklı(5/10)1

Vagner Love'un Türkiye macerası noktalanıyor... Brezilyalı futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada, eski kulübü Flamengo'ya transfer olmak istediğini açık açık beyan etti.

"TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİNİ UMUYORUM"

Havaalanında Globo'ya konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Flamengo'nun benimle ilgisi var. Şimdi neler olacağını görmek için Türkiye'ye dönüyorum. Başkanımız transfer hakkında kararı verecek. Zor olacağını biliyorum çünkü 5 ay önce kontratımı yeniledim. Ancak olumlu yaklaşmamak için bir sebep yok. Transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kalbim her zaman Flamengo için çarpıyor. Flamengo benim takımım ve bunu hiçbir zaman reddetmedim. Orada oynamanın tadını hiçbir zaman yitirmedim" diye konuştu.

BAŞKANI İKNA ETMEK ZOR

Globo, Vagner Love'un 2 aydır maaş alamadığını, ancak bu durum oyuncunun serbest kalması için yeterli olmadığını belirtirken, transferde Aytemiz Alanyaspor Başkanı'nı ikna etmenin zor olacağı, ancak iyi ilişkiler kurarak, transferin bitirilmesi için çalışılacağı ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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