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vagner love: cenk harika, en iyisi beşiktaş

VAGNER LOVE: CENK HARİKA, EN İYİSİ BEŞİKTAŞ

Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı golcüsü Vagner Love, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon güzel bir rekabetin yaşandığını belirterek, "Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:45
Puan Ver : Vagner Love: Cenk Harika, En İyisi Beşiktaş(9/10)10


Vagner Love verdiği röportajda, Süper Lig'le ilgili düşüncülerini, Türkiye'deki günlerini anlatıp gol krallığı yarışını değerlendirdi, futbola başlangıcından bugüne geliş hikayesini özetledi.



Süper Lig'de attığı 21 golle, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı yıldızı, "Süper Lig, kaliteli ve zorlu bir lig. Her geçen gün kalitesini artırmaya devam ediyor. Biraz daha yeni fikirlere açık olmak lazım. Farklı görüşteki insanlar, ligin kalitesini artıracaklardır. Bu sezon güzel bir rekabet vardı. Bana göre ligin en iyi futbol oynayan takımı Beşiktaş." ifadelerini kullandı.



"ALANYA'DA KALIP KALMAMAM BAŞKANIMIZIN ELİNDE"



Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco'dan ayrılma kararı aldığı dönemde en iyi teklifi Aytemiz Alanyaspor'dan aldığını anlatan 32 yaşındaki oyuncu, "O dönemde söylendiği gibi Türkiye'deki büyük takımlardan teklif almadım. Alanya, bana çok ciddi bir teklifte bulundu ve Alanya'yı seçtim." şeklinde konuştu.



Vagner Love, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kendisini transfer etmek istediği yönündeki haberlerle ilgili şunları kaydetti:



"Bana ulaşan bir teklif yok. Gelmişse bile bunu başkanımız biliyordur. Bir yıl daha sözleşmem var ve gelecek sezon Alanya'da kalıp kalmamam başkanımızın elinde. Ancak gerçekten burada çok mutluyum, ailem çok mutlu, bu da beni konsantre ediyor. Umarım herkes için en hayırlısı olur."



 



kaynak:sabah








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