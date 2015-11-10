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vadi'nin sert erkeği memati aşk filmi ile geri dönüyor!

VADİ'NİN SERT ERKEĞİ MEMATİ AŞK FİLMİ İLE GERİ DÖNÜYOR!

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin "Kime sıkacağız usta" repliği ile gönüllere taht kuran karakteri Memati Baş'ı canlandıran Gürkan Uygun, ekrana erken veda eden Kaçak dizisinin ardından yepyeni bir proje ile bomba gibi dönüyor.

Tarih : 10 Kasım 2015, 09:28
Puan Ver : Vadi'nin Sert Erkeği Memati Aşk Filmi İle Geri Dönüyor!(9/10)7


Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin "Kime sıkacağız usta" repliği ile gönüllere taht kuran karakteri Memati Baş'ı canlandıran Gürkan Uygun, ekrana erken veda eden Kaçak dizisinin ardından yepyeni bir proje ile bomba gibi dönüyor. Gürkan Uygun'un yeni filmi Sarı Mercedes Yarımcalı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?



Kurtlar Vadisi Dizisinde 10 yıl kesintisiz rol alan Gürkan Uygun 2 yıl önce diziden ayrıldı sonrasında kaçak dizisi ile nefesleri kesti.Usta Oyuncu Yeni dizisi ile yine fırtınalar estirecek.Ekranların efsane dzisi olan Kurtlar vadisi Pusu'da Memati karakterini canlandıran Başarılı oyuncu Gürkan Uygun ekranlara geri geliyor. 'Memati'si Gürkan Uygun, "Sarı Mercedes Yarımcalı" isimli diziyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.



Uzun yıllar Kurtlar Vadisi Pusu'da Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun'u yeni dizi heyecanı sardı. En son "Kaçak" dizisiyle ekrana gelen ancak daha çok Kurtlar Vadisi Pusu'yla izleyicilerinin kalbinde taht kuran başarılı oyuncu, "Sarı Mercedes Yarımcalı" isimli diziyle ekranlara dönmenin hazırlığını yapıyor. Gürkan Uygun'un yeni başlayacak dizisinin detayları da netleşti. Yapımcılığını Süreç Film'in senaryosunu Sinan Tuzcu ve Ali Aydın'ın üstlendiği, başrollerinde Gürkan Uygun'a Dolunay Soysert'in eşlik edeceği Sarı Mercedes Yarımcalı, Leyla ve Orhan'ın yarım kalan aşkını ve iki aile arasındaki büyük bir intikamı konu ediniyor. Dizi, Almanya ve Gemlik arasında geçiyor.



DOLUNAY SOYSERT EŞLİK EDECEK



Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sinan Tuzcu ve Ali Aydın'ın birlikte kaleme alacağı, başrollerinde Gürkan Uygun'a Dolunay Soysert'in eşlik edeceği dizinin ismi ise "Sarı Mercedes Yarımcalı."



DİZİNİN KONUSU



Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizi, Leyla ve Orhan'ın yarım kalan aşkını ve iki aile arasındaki büyük bir intikamı konu ediniyor.








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