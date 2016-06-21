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v. roma türk film festivali'ni melike ipek yalova sunacak

V. ROMA TÜRK FİLM FESTİVALİ'Nİ MELİKE İPEK YALOVA SUNACAK

V. Roma Türk Film Festivali gala gecesi sunuculuğunu, Muhteşem Yüzyıl'ın Prenses Isabella'sı, Karadayı'nın Ayten'i yani Melike İpek Yalova yapacak.

Tarih : 21 Haziran 2016, 09:54
Puan Ver : V. Roma Türk Film Festivali'ni Melike İpek Yalova Sunacak(9/10)8


SRP İstanbul tarafından, yönetmen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun desteğiyle düzenlenen Roma Türk Film Festivali'ne sürpriz sunucu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 30 Haziran- 03 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘5'inci Roma Türk Film Festivali'nin bu yılki sürprizlerinden biri de oyuncu Melike İpek Yalova olacak. Ferzan Özpetek'in onursal başkanlığında,

30 Haziran Perşembe akşamı Casa Del Cinema'da yapılacak gala gecesini; oyuncu Melike İpek Yalova İtalyanca sunacak.








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