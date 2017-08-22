UZUN SÜREDİR ORTALARDA GÖRÜNMEYEN TUĞBA EKİNCİ, BODRUM'DA ORTAYA ÇIKTI
Bir dönem her yaptığı olay olan, ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen Tuğba Ekinci Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi.
'O Şimdi Asker' şarkısıyla bir döneme damga vuran isimlerden Tuğba Ekinci, Bodrum'da görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel şarkıcı, fit vücuduyla adeta gövde gösterisi yaptı.
SUYA BALIKLAMA ATLADI
Suya balıklama atlayan şarkıcı, bir süre yüzdükten sonra şezlonguna uzanıp güneş banyosu yaptı. Bir ara görüntülendiğini fark eden Ekinci, rahat tavırları ile dikkat çekti.
Tuğba Ekinci, muhabirlerin önünde böyle şov yaptı;
Kaynak: haberinburada
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